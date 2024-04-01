|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN HAYRİ KANDU
|223
|%10.22
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HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN GÜLER
|10
|%0.49
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MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİYAZİ KORKMAZ
|7
|%0.91
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANER TURMUŞ
|12
|%1.27
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OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL ARSLAN
|15
|%0.74
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PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN SAĞLIYAN
|206
|%5.12
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PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASİM KOÇOĞLU
|12
|%1.39
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