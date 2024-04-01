60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.82
Tunceli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN HAYRİ KANDU 223 %10.22 Detay
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN GÜLER 10 %0.49 Detay
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİYAZİ KORKMAZ 7 %0.91 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANER TURMUŞ 12 %1.27 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL ARSLAN 15 %0.74 Detay
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN SAĞLIYAN 206 %5.12 Detay
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASİM KOÇOĞLU 12 %1.39 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEŞE GÜR 7 %0.57 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı