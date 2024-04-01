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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%29.78 9
İL GENEL MECLİSİ
%32.81
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDAĞMADENİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEZİH YALÇIN 5393 %52.09 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN ÖZDEMİR 934 %44.93 Detay
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELALETTİN ÖZTÜRK 231 %2.03 Detay
ÇANDIR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTAN EROĞLU 725 %31.37 Detay
ÇAYIRALAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KAYGISIZ 1163 %40.69 Detay
ÇEKEREK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜZEYİR İNCE 3238 %57.43 Detay
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN SEDAT AKSU 314 %10.48 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER AÇIKEL 14049 %29.78 Detay
SARAYKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KÖROĞLU 1584 %49.42 Detay
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPASLAN ERBEK 3610 %37.82 Detay
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜJDAT KARACA 1827 %32.53 Detay
SORGUN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERKUT EKİNCİ 16129 %55.97 Detay
YENİFAKILI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA SARIASLAN 905 %47.26 Detay
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZHAN OĞUZ 4102 %26.24 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
ADEM ERTUĞRUL 70 %18.62 Detay
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
ÖZGÜL BOYRAZ 5 %0.98 Detay
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
İMDAT CEYLAN 0 %0 Detay
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET KAÇIRAL 20 %5.48 Detay
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
AHMET SUNGUR 220 %45.64 Detay
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
EROL KARABULUT 0 %0 Detay
DOĞANKENT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %57.14
ULVİ AKDEMİR 530 %74.86 Detay
EYMİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %87.50
SİNAN YANAR 834 %58.53 Detay
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %71.43
DURAN AKIN 223 %20.59 Detay
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
RECAYİ ŞENYÜZ 0 %0 Detay
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %60.00
TALHA MURAT 78 %13.57 Detay
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZHAN KARACA 0 %0 Detay
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN AYDINSOY 0 %0 Detay
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF MERT 0 %0 Detay
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÜZEYİR SEVİM 0 %0 Detay
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇADIRARDIÇ 0 %0 Detay
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA PARLAK 0 %0 Detay
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
HİDAYET KARABULUT 200 %42.92 Detay
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ÖZCAN 0 %0 Detay
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÖZSOY 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
MENDERES BARAN 0 %0 Detay
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı