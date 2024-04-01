|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEZİH YALÇIN
|5393
|%52.09
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|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN ÖZDEMİR
|934
|%44.93
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|
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELALETTİN ÖZTÜRK
|231
|%2.03
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|
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTAN EROĞLU
|725
|%31.37
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|
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KAYGISIZ
|1163
|%40.69
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|
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜZEYİR İNCE
|3238
|%57.43
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|
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN SEDAT AKSU
|314
|%10.48
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER AÇIKEL
|14049
|%29.78
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|
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KÖROĞLU
|1584
|%49.42
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|
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPASLAN ERBEK
|3610
|%37.82
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ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜJDAT KARACA
|1827
|%32.53
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|
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ERKUT EKİNCİ
|16129
|%55.97
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|
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA SARIASLAN
|905
|%47.26
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|
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZHAN OĞUZ
|4102
|%26.24
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
|ADEM ERTUĞRUL
|70
|%18.62
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|
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
|ÖZGÜL BOYRAZ
|5
|%0.98
|Detay
|
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|İMDAT CEYLAN
|0
|%0
|Detay
|
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET KAÇIRAL
|20
|%5.48
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|
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|AHMET SUNGUR
|220
|%45.64
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|
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL KARABULUT
|0
|%0
|Detay
|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %57.14
|ULVİ AKDEMİR
|530
|%74.86
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|
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %87.50
|SİNAN YANAR
|834
|%58.53
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|
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %71.43
|DURAN AKIN
|223
|%20.59
|Detay
|
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|RECAYİ ŞENYÜZ
|0
|%0
|Detay
|
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %60.00
|TALHA MURAT
|78
|%13.57
|Detay
|
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZHAN KARACA
|0
|%0
|Detay
|
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AYDINSOY
|0
|%0
|Detay
|
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF MERT
|0
|%0
|Detay
|
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜZEYİR SEVİM
|0
|%0
|Detay
|
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇADIRARDIÇ
|0
|%0
|Detay
|
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA PARLAK
|0
|%0
|Detay
|
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
|HİDAYET KARABULUT
|200
|%42.92
|Detay
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UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÖZCAN
|0
|%0
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|
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÖZSOY
|0
|%0
|Detay
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MENDERES BARAN
|0
|%0
|Detay
|
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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