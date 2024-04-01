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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.54 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.76
Aksaray Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH EMİN ALICI 0 %0 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEHHAP FİLİKCİ 109 %0.97 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL PAMUK 17 %0.66 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ SELİM TÜRKER 16 %0.95 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT SERDAR ŞAHİN 628 %0.54 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KOCAMAN 29 %0.26 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS OKTAY BUDAK 2 %0.10 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI HÜSEYİN AKBAŞ 12 %0.17 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL HAKKI ARIK 3 %0.16 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN SARI 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
ÖMER AYGÜN 7 %0.76 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
ÖMER SİNGİN 1 %0.12 Detay
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
HALİL İBRAHİM KARACA 1 %0.09 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
BULDUK BAKİ ATÇEKEN 0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KARAKAYA 2 %0.13 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
MÜMİNE ERTUĞRUL 0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM KARABACAK 1 %0.08 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEHER BAYSAL 0 %0 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL KARAMAN 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL AYHAN 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YUSUF AYHAN 0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF ŞAHİN 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı