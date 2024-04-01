|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN ÖZDEN
|239
|%0.99
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMANULLAH KOCA
|2132
|%1.01
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AVNİ AKKOÇ
|79
|%0.72
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONER DALKIRAN
|217
|%1.14
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KUTLU ÇINAR
|70
|%0.22
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TUNCER
|35
|%0.36
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM TEMEL
|2045
|%0.36
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILDIRIM KAMAÇ
|585
|%1.07
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT DEMİR
|728
|%2.52
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN
|2159
|%0.60
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR ASICIOĞLU
|5
|%0.23
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM AKGÜL
|1151
|%1.29
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYTEKİN CAN
|22
|%0.34
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT GÜLMEZ
|67
|%0.35
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ŞAYBAK
|101
|%0.28
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER KARAKOÇ
|34
|%0.37
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN TEKBAŞ
|2970
|%0.58
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL ÜZMEZ
|161
|%0.73
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT SİPAHİ
|2059
|%0.55
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLMİ AYDOĞDU
|62
|%0.34
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NASUH REŞAT AYAR
|664
|%0.94
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYİTMEHMET KARAGÜLLE
|890
|%1.01
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZTÜRK KORKMAZ
|2501
|%0.83
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AYDIN
|2152
|%0.53
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