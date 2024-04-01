60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.42
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YALÇIN SOYSAL 14 %0.22 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ALGÜL 43 %0.40 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS DURSUN 139 %0.38 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN SÖKEN 0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN DEMİRTAŞ 2 %0.05 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ERER 29 %0.15 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN YÜZER 7 %0.17 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESİM ELÇİK 23 %0.23 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN SARI 119 %0.15 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR BAŞ 6 %0.12 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET SADOĞLU 1 %0.04 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT ÇİFTÇİ 2 %0.15 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMHUR AYDIN 2 %0.08 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGUT GÖÇMEN 3 %0.21 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
HÜSEYİN KARAKAÇAN 8 %0.74 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN KÖMÜRCÜ 1 %0.04 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZTÜRK 33 %6.46 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %80.72
FATMA FUNDA ÇİFTÇİ 32 %0.19 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TUNCA 20 %0.29 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
FERUDUN UYSAL 2 %0.26 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ALİ ÖZDEMİRCİ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı