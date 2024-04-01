|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KÜTÜK
|47
|%0.44
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ATAK
|19
|%0.54
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT TÖK
|39
|%2.51
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KELLERBAĞI
|32
|%1.78
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜCAHİT CEMAL DAMAR
|23
|%0.22
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP GÖKÇE
|8
|%0.23
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN SAVURGAN
|5
|%0.48
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MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİKAİL DAĞDELEN
|5
|%0.18
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK CIDIK
|2281
|%1.69
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİNAY İNCİRLİ
|8
|%0.38
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM CAN KAHVE
|3
|%0.14
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TEMİZKAN
|301
|%1.70
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SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYİT AHMET GÜHER
|55
|%0.30
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UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL ERGÜN
|4
|%0.13
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED YASİR YAZICI
|0
|%0
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DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
|ABDULSAMET KURT
|3
|%0.52
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