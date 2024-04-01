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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.69 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.26
Çorum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KÜTÜK 47 %0.44 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ATAK 19 %0.54 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT TÖK 39 %2.51 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KELLERBAĞI 32 %1.78 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜCAHİT CEMAL DAMAR 23 %0.22 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP GÖKÇE 8 %0.23 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN SAVURGAN 5 %0.48 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİKAİL DAĞDELEN 5 %0.18 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK CIDIK 2281 %1.69 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİNAY İNCİRLİ 8 %0.38 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM CAN KAHVE 3 %0.14 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TEMİZKAN 301 %1.70 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYİT AHMET GÜHER 55 %0.30 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL ERGÜN 4 %0.13 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED YASİR YAZICI 0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
ABDULSAMET KURT 3 %0.52 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı