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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.33
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILDIZ 164 %0.46 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ABAZOĞLU 8 %0.18 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH CANDAN 6 %0.16 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL OSMAN ZEYBEK 5 %0.11 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNAY ÇELİK 27 %0.58 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTUFAN İLHAN 18 %0.25 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ÖZCAN 35 %0.20 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKIN ARSLANYILMAZ 37 %0.29 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT SÖNMEZ 163 %1.37 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN SÖNMEZ 8 %0.14 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUDRET KOLBAŞI 18 %0.26 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ İLHAN 48 %0.25 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHAETTİN GÜNER 30 %0.23 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH AKTAŞ 454 %0.23 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN KAYA 865 %0.45 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİKE KUTOĞLU 21 %0.10 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER YAĞCIOĞLU 16 %0.16 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPEREN TURHAN 42 %0.15 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı