|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILDIZ
|164
|%0.46
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ABAZOĞLU
|8
|%0.18
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH CANDAN
|6
|%0.16
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL OSMAN ZEYBEK
|5
|%0.11
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNAY ÇELİK
|27
|%0.58
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUFAN İLHAN
|18
|%0.25
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ÖZCAN
|35
|%0.20
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKIN ARSLANYILMAZ
|37
|%0.29
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT SÖNMEZ
|163
|%1.37
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN SÖNMEZ
|8
|%0.14
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KUDRET KOLBAŞI
|18
|%0.26
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ İLHAN
|48
|%0.25
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHAETTİN GÜNER
|30
|%0.23
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FATİH AKTAŞ
|454
|%0.23
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN KAYA
|865
|%0.45
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİKE KUTOĞLU
|21
|%0.10
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER YAĞCIOĞLU
|16
|%0.16
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPEREN TURHAN
|42
|%0.15
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