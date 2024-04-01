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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 13:54
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.53 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.55
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT AŞIK 97 %0.59 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAKSUT UYSAL 24 %0.48 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
URAL GÖKÇE 88 %1.34 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜNYAMİN AYDIN 82 %1.10 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH TAVLI 34 %0.57 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AKDOĞAN 46 %0.75 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVFEL KADİR GÜNER 1570 %1.53 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA ERGİN 12 %0.59 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
FAHRETTİN KARABAĞLI 0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURSUN SÖNMEZOĞLU 4 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı