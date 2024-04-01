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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.45
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED SAFA OCAK 19 %0.40 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AGİT ÇELİKBAŞ 33 %0.49 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HETEM ÇAĞLIN 45 %0.53 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUDBETTİN YILMAZ 150 %0.42 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %72.73
YAVUZ DALGIÇ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı