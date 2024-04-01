|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED SAFA OCAK
|19
|%0.40
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AGİT ÇELİKBAŞ
|33
|%0.49
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HETEM ÇAĞLIN
|45
|%0.53
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KUDBETTİN YILMAZ
|150
|%0.42
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
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DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %72.73
|YAVUZ DALGIÇ
|0
|%0
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