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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.81 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.49
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ŞAN 523 %1.66 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHADİ BÜK 668 %0.50 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AVCI 98 %0.17 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERİYA EĞE 429 %2.28 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN MANSUROĞLU 89 %0.12 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL OLĞUN 1375 %1.99 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MANSUR KILAÇ 328 %1.36 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YAVŞALAK 235 %0.77 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABAHADDİN ÇINAR 518 %0.44 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATİLA EROL 572 %1.09 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ARAL 50 %0.63 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP BAYSAL 7426 %30.93 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM ALKURTAR 303 %0.63 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR GÖNÜLTAŞ 291 %1.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı