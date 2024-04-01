|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ŞAN
|523
|%1.66
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHADİ BÜK
|668
|%0.50
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AVCI
|98
|%0.17
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKERİYA EĞE
|429
|%2.28
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN MANSUROĞLU
|89
|%0.12
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL OLĞUN
|1375
|%1.99
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MANSUR KILAÇ
|328
|%1.36
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YAVŞALAK
|235
|%0.77
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABAHADDİN ÇINAR
|518
|%0.44
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATİLA EROL
|572
|%1.09
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT ARAL
|50
|%0.63
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP BAYSAL
|7426
|%30.93
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM ALKURTAR
|303
|%0.63
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR GÖNÜLTAŞ
|291
|%1.26
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