|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU
|11
|%0.10
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ
|1303
|%0.76
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALEV SEZEN
|1600
|%0.65
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENDER ESİNER
|1016
|%0.45
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN AÇIKGÖZ
|3988
|%1.04
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR AVCI
|2082
|%0.65
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN BOYALIK
|358
|%0.27
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR DEMİRKAYA
|2242
|%0.91
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ACAR
|1636
|%1.03
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED GAZİ KILIÇ
|330
|%0.32
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN KALAYCI
|1403
|%0.94
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REŞAT YILMAZ
|979
|%0.46
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGUT SAHTİYAN
|1572
|%1.28
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN KARABULUT
|513
|%0.33
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR BURUNEREN
|213
|%0.40
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM AKPINAR
|1562
|%0.93
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM BİTİŞ
|6343
|%2.72
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|MEHMET FARUK ERTEKİN
|2703
|%0.58
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|MEVLÜT KARSAVRAN
|1666
|%0.69
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YAROĞLU
|1908
|%0.99
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP POLAT
|4525
|%1.70
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL ACAR
|1163
|%0.79
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|RECEP YILMAZ
|736
|%0.24
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|HALİD ÖZGÜR ATAK
|2965
|%1.19
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÇEKER
|1710
|%0.59
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|MUSTAFA KURDAŞ
|2646
|%0.61
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ TÜFEKÇİ
|1450
|%0.47
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL HASKUL
|4843
|%1.15
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDÜLKADİR ARSLAN
|1840
|%0.69
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÖZCÜ
|934
|%0.46
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ ÇETİN
|146
|%0.46
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|MAHMUT HAMDEMİRCİ
|472
|%0.40
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|FATİH YILMAZ
|628
|%0.42
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET FETULLAH BÜLBÜL
|3128
|%1.70
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN AYDOĞAN
|3451
|%1.21
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ TOSUN
|1533
|%0.93
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP KASIMAY
|4465
|%1.09
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ BAYAT
|3734
|%1.18
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET GÜLAYDIN
|1115
|%0.80
|Detay