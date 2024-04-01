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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.56 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.97
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR ERGİN FETTAHOĞLU 11 %0.10 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ 1303 %0.76 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALEV SEZEN 1600 %0.65 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENDER ESİNER 1016 %0.45 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN AÇIKGÖZ 3988 %1.04 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR AVCI 2082 %0.65 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN BOYALIK 358 %0.27 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR DEMİRKAYA 2242 %0.91 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ACAR 1636 %1.03 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED GAZİ KILIÇ 330 %0.32 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN KALAYCI 1403 %0.94 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
REŞAT YILMAZ 979 %0.46 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGUT SAHTİYAN 1572 %1.28 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN KARABULUT 513 %0.33 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR BURUNEREN 213 %0.40 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM AKPINAR 1562 %0.93 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BİTİŞ 6343 %2.72 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
MEHMET FARUK ERTEKİN 2703 %0.58 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
MEVLÜT KARSAVRAN 1666 %0.69 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YAROĞLU 1908 %0.99 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP POLAT 4525 %1.70 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL ACAR 1163 %0.79 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
RECEP YILMAZ 736 %0.24 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
HALİD ÖZGÜR ATAK 2965 %1.19 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÇEKER 1710 %0.59 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
MUSTAFA KURDAŞ 2646 %0.61 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ TÜFEKÇİ 1450 %0.47 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL HASKUL 4843 %1.15 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDÜLKADİR ARSLAN 1840 %0.69 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÖZCÜ 934 %0.46 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ ÇETİN 146 %0.46 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
MAHMUT HAMDEMİRCİ 472 %0.40 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
FATİH YILMAZ 628 %0.42 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET FETULLAH BÜLBÜL 3128 %1.70 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AYDOĞAN 3451 %1.21 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ TOSUN 1533 %0.93 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP KASIMAY 4465 %1.09 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ BAYAT 3734 %1.18 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET GÜLAYDIN 1115 %0.80 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı