|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DÖNMEZ
|7
|%0.30
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASİP YAZICIOĞLU
|6
|%0.34
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN BARLAS
|17
|%0.45
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAŞ
|8
|%0.41
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKİF YALÇIN
|5
|%0.27
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN SOYUBELLİ
|22
|%0.32
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA MERT YILDIZ
|5
|%0.29
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP TOKAN
|11
|%0.33
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURMUŞ ERDİL
|2
|%0.27
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAHMİ YAZICIOĞLU
|16
|%1.13
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BAKAR
|11
|%0.60
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİZAM KUVVET
|17
|%0.28
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİM ÖZ
|6
|%0.38
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HULUSİ ÖZBEK
|291
|%0.45
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ALAMEHMET
|16
|%1.08
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRİ GÜLENÇ
|17
|%1.47
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL CANPULAT
|9
|%0.42
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER KARAKOÇ
|201
|%1.12
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