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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.45 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.15
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DÖNMEZ 7 %0.30 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASİP YAZICIOĞLU 6 %0.34 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN BARLAS 17 %0.45 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAŞ 8 %0.41 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKİF YALÇIN 5 %0.27 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN SOYUBELLİ 22 %0.32 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA MERT YILDIZ 5 %0.29 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP TOKAN 11 %0.33 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURMUŞ ERDİL 2 %0.27 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAHMİ YAZICIOĞLU 16 %1.13 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BAKAR 11 %0.60 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİZAM KUVVET 17 %0.28 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİM ÖZ 6 %0.38 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HULUSİ ÖZBEK 291 %0.45 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ALAMEHMET 16 %1.08 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRİ GÜLENÇ 17 %1.47 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL CANPULAT 9 %0.42 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER KARAKOÇ 201 %1.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı