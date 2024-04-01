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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.12
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA YILMAZ 25 %0.22 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
HÜSEYİN ÇELİK 851 %0.77 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN YÜKALAN 324 %0.49 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKAYİ YILMAZ 478 %1.99 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACİ ÖZMEN 78 %0.76 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED NUMAN CAN 204 %1.11 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH MERGEN 91 %0.38 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİNNOR ÖNAL 31 %0.35 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
MUSTAFA AKCİN 97 %0.36 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN KİLİT 104 %0.42 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ARGUZ 13868 %37.49 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURSUN ÖZÇETİN 128 %0.95 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL KARANİ YULA 728 %1.07 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT BULUT 1327 %1.30 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA ÖZDEMİR 958 %0.64 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı