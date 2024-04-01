|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA YILMAZ
|25
|%0.22
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
|HÜSEYİN ÇELİK
|851
|%0.77
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN YÜKALAN
|324
|%0.49
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKAYİ YILMAZ
|478
|%1.99
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACİ ÖZMEN
|78
|%0.76
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED NUMAN CAN
|204
|%1.11
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH MERGEN
|91
|%0.38
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİNNOR ÖNAL
|31
|%0.35
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KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
|MUSTAFA AKCİN
|97
|%0.36
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN KİLİT
|104
|%0.42
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ARGUZ
|13868
|%37.49
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURSUN ÖZÇETİN
|128
|%0.95
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL KARANİ YULA
|728
|%1.07
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT BULUT
|1327
|%1.30
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA ÖZDEMİR
|958
|%0.64
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