|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
|MUHAMMED ARİF KARACA
|82
|%0.09
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESAT KONUR
|78
|%0.27
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATAKAN ÇEĞİL
|17
|%0.11
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK KILINÇ
|321
|%0.32
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ERGİN
|34
|%0.45
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEMDUH KARAKUZU
|47
|%0.18
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİRKAN SERTCAN
|39
|%0.07
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH ÇİFÇİ
|211
|%0.30
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT TEKİN
|290
|%0.31
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT İKİZ
|85
|%0.25
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİHA GÜZEL
|599
|%1.42
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN TOK
|13
|%0.07
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
|TAYFUN KARTAL
|32
|%0.16
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