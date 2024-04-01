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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.30 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.40
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
MUHAMMED ARİF KARACA 82 %0.09 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESAT KONUR 78 %0.27 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATAKAN ÇEĞİL 17 %0.11 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK KILINÇ 321 %0.32 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ERGİN 34 %0.45 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEMDUH KARAKUZU 47 %0.18 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİRKAN SERTCAN 39 %0.07 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ÇİFÇİ 211 %0.30 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT TEKİN 290 %0.31 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT İKİZ 85 %0.25 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİHA GÜZEL 599 %1.42 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN TOK 13 %0.07 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
TAYFUN KARTAL 32 %0.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı