|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÖZERKAN
|18
|%0.49
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT İLLEEZ
|91
|%0.97
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN KARASU
|32
|%0.45
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NADİR DOĞAN
|23
|%0.29
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HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN ALTUNDAL
|6
|%0.20
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ERKEK
|11
|%0.23
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERVE IŞIK
|310
|%0.48
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ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH AYDOĞDU
|51
|%0.35
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR AMİL
|0
|%0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET OTKAN
|2
|%0.14
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GÖRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH SİMİT
|11
|%0.62
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GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
|İRFAN ÖZERKAN
|0
|%0
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KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN GÜL
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YILMAZ
|0
|%0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAHİT ÖGÜÇ
|7
|%0.40
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KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
|KENAN BİLGİN
|5
|%0.52
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NAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL OTKAN
|0
|%0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER KAHRAMAN
|0
|%0
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ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GÖKTEPE
|0
|%0
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SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN KAYNAR
|0
|%0
|Detay
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TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN KARNAK
|0
|%0
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UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT ZENCİR
|0
|%0
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YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF KABAK
|0
|%0
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