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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.48 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.87
Nevşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZERKAN 18 %0.49 Detay
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT İLLEEZ 91 %0.97 Detay
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN KARASU 32 %0.45 Detay
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NADİR DOĞAN 23 %0.29 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN ALTUNDAL 6 %0.20 Detay
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ERKEK 11 %0.23 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERVE IŞIK 310 %0.48 Detay
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH AYDOĞDU 51 %0.35 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR AMİL 0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET OTKAN 2 %0.14 Detay
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH SİMİT 11 %0.62 Detay
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
İRFAN ÖZERKAN 0 %0 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN GÜL 0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YILMAZ 0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAHİT ÖGÜÇ 7 %0.40 Detay
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %36.36
KENAN BİLGİN 5 %0.52 Detay
NAR
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL OTKAN 0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER KAHRAMAN 0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET GÖKTEPE 0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN KAYNAR 0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN KARNAK 0 %0 Detay
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT ZENCİR 0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF KABAK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı