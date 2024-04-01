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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.66 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.07
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS İMRAN ÖZKAYA 73 %0.54 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALUK ŞENSOY 606 %0.49 Detay
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN SESLİ 123 %1.03 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA ÖZTÜRK 168 %2.39 Detay
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL GÖNÜL 102 %1.12 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA AŞCI 58 %0.70 Detay
FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KOÇAN 594 %0.86 Detay
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TEPE 52 %0.31 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL CEBECİ 61 %0.93 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR KAYA 29 %0.26 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL KIŞLA 161 %1.74 Detay
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ETHEM EYİGÜN 47 %0.89 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RÜMEYSA KOÇAN 18 %0.25 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN SUBAŞI 136 %0.83 Detay
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM ÖNEŞ 510 %2.92 Detay
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ BAL 144 %1.56 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT AKDENİZ 85 %0.42 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YILDIRIM 184 %1.16 Detay
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED SAMED LACİVERT 971 %1.29 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı