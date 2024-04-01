|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH DİREK
|172
|%0.36
|Detay
|
BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAHDETTİN KORKMAZ
|246
|%0.61
|Detay
|
BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ERCAN
|113
|%0.44
|Detay
|
CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHADDİN AKGÜL
|109
|%0.27
|Detay
|
EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT DEMİR
|2163
|%1.53
|Detay
|
HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN YILDIRIM
|1661
|%1.09
|Detay
|
HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM UĞUR AKDOĞAN
|224
|%0.57
|Detay
|
HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA SAKINIŞ
|90
|%0.43
|Detay
|
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM KARADAŞ
|1837
|%1.57
|Detay
|
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH TÜYSÜZ
|533
|%0.47
|Detay
|
SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT KOÇ
|318
|%0.76
|Detay
|
VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN KURT
|339
|%0.39
|Detay