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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.64 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.60
Siirt Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN CAN 11 %0.33 Detay
ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN KARS 36 %0.67 Detay
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA IŞIK 53 %0.30 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN BAYAR 477 %0.64 Detay
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SABRİ YAZICI 2 %0.05 Detay
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET FARUK ALTUNTAŞ 6 %0.32 Detay
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA ÖZCAN 10 %0.89 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKİF BALLI 0 %0 Detay
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖZCAN 1 %0.12 Detay
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN IŞIK 0 %0 Detay
KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜCAHİT ATEŞ 0 %0 Detay
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN CAYMAZ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı