|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK BAYRAM
|1114
|%1.55
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAKİR ŞAHİNTAŞ
|4171
|%16.06
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ TOPAL
|378
|%1.91
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AYDIN
|141
|%0.98
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KUL
|171
|%1.66
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NURİ KADIOĞLU
|515
|%5.51
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ AVNİ USTA
|368
|%14.50
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ SERDAR
|213
|%2.34
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEHRAM YILDIZ
|206
|%3.57
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM ÜÇÜNCÜ
|44
|%1.37
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET AYDIN
|258
|%1.42
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OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA SARAL
|5673
|%22.82
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT ÇEBİ
|2758
|%1.67
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KIRAN
|147
|%1.69
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP KALYONCU
|1794
|%12.08
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SALİH KALAYCI
|305
|%1.16
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