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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.20
Tunceli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULMACİT TAŞDELEN 4 %0.18 Detay
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ÇELİK 3 %0.15 Detay
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN DURSUN TAŞ 1 %0.13 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED NEDİM SADAK 13 %0.08 Detay
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN BOYRAZ 1 %0.11 Detay
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES BURAK POYRAZ 9 %0.44 Detay
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH YALÇIN 3 %0.07 Detay
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN BATUHAN ECEVİT 7 %0.81 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMUT ŞAHİN 3 %0.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı