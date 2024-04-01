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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.22 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.94
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜCAHİT ERBAKAN ER 66 %0.64 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYİT ALİ GÜNDÜZ 9 %0.43 Detay
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH DEMİR 21 %0.18 Detay
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH KURU 9 %0.39 Detay
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER YAZGAN 2 %0.07 Detay
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN KAYHAN 21 %0.37 Detay
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF TAHİR KOÇAK 12 %0.40 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA KOÇAK 575 %1.22 Detay
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER HAMZA KILINÇ 138 %4.31 Detay
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSHAK ŞENER 22 %0.23 Detay
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİM ÖZKAN 10 %0.18 Detay
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH GÜVENÇ 217 %0.75 Detay
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ENES YALÇINKAYA 6 %0.31 Detay
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜ ZEKİ 109 %0.70 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %40.00
MUHAMMED ATIL 0 %0 Detay
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %30.00
ABBAS TÜRKYILMAZ 2 %0.39 Detay
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN KAYA 0 %0 Detay
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM KAYABAŞI 1 %0.27 Detay
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
YASİN KABLAN 1 %0.21 Detay
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ENES ÖZMEN 0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %57.14
MESUT KOÇ 2 %0.28 Detay
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %87.50
DAVUT ERKILIÇOĞLU 1 %0.07 Detay
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %71.43
MUSTAFA KÜNBETLİ 0 %0 Detay
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SALİM GÜNEYLİ 0 %0 Detay
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %60.00
MUHAMMET MÜCAHİT ERYİĞİT 0 %0 Detay
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN KAHRAMAN 0 %0 Detay
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED TALHA TUNÇ 0 %0 Detay
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GÜLENÇ 0 %0 Detay
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
YASER GENÇYILMAZ 0 %0 Detay
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KEMAL CİCİ 0 %0 Detay
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
KEREM AYDIN 0 %0 Detay
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %37.50
ZÜBEYİR TALHA SOYDOĞAN 7 %1.50 Detay
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ YÜKSEL 0 %0 Detay
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN DEMİRBAŞ 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KAAN KURŞUN 0 %0 Detay
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %20.00
MEHMET TÜRKER 1 %0.39 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı