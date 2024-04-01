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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ÇALIŞKAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ÇALIŞKAN Toplam Seçmen 3.018
  • Açılan Sandık 11
  • Kullanılan Oy 2.781
  • Geçerli Oy 2.525
  • Geçersiz Oy 256
  • Katılım Oranı %92.15
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

NADİR TOSUN adalet-ve-kalkinma-partisi
NADİR
TOSUN
%57.54 1.453 Oy
NADİR YİĞİT yeniden-refah-partisi
NADİR
YİĞİT
%41.70 1.053 Oy
MUHAMMET EMİN KARAKOÇ saadet-partisi
MUHAMMET EMİN
KARAKOÇ
%0.75 19 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 3.018
  • Kullanılan Oy 2.778
Adalet ve Kalkınma Partisi
%57.45 1.450 Oy
Yeniden Refah Partisi
%41.60 1.050 Oy
Saadet Partisi
%0.95 24 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEYTÜŞŞEBAP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.35|2.169
KAMİL DÜRMÜŞ 		%2.96 112 %0 0 %0 0 %32.13 1.215 %0 0 %7.56 286
CİZRE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.10 11.135 %1.57 916 %0 0 %0.27 157
%72.88|42.480
GÜLER YERBASAN 		%0 0 %6.17 3.599
GÜÇLÜKONAK Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.69 750 %23.68 619 %0 0 %0 0 %11.09 290 %0 0 %36.53 955
İDİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.96 2.215 %1.96 218 %0 0 %0.94 104
%71.27|7.909
TÜRKAN KAYIR 		%0 0 %5.87 652
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.58|18.033
MEHMET YARKA 		%4.03 1.528 %0 0 %0 0 %41.04 15.553 %0.31 119 %7.04 2.667
SİLOPİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.48 3.349 %1.95 873 %0 0 %0.40 181
%62.91|28.164
JİYAN ORMANLI 		%1.18 530 %26.07 11.674
ULUDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.63|2.681
GÜRGİN ÜREK 		%2.52 142 %0 0 %0 0 %45.75 2.575 %0 0 %4.10 231
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BALVEREN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.39 974 %4.65 102 %0 0 %0 0
%49.86|1.094
FERİT ARTUÇ 		%0 0 %1.09 24
BAŞVERİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.24|1.276
MEDENİ TATAR 		%33.25 1.139 %0 0 %0 0 %24.08 825 %0 0 %5.43 186
ÇALIŞKAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.54|1.453
NADİR TOSUN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %42.46 1.072
FINDIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.90|575
ABDULSELAM İMRE 		%2.94 36 %5.79 71 %0 0 %42.90 526 %0 0 %1.47 18
GÖRÜMLÜ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %90.91
%25.88 668 %19.64 507 %23.63 610
%28.83|744
ŞÜKRÜ BAKIŞ 		%0 0 %0 0 %2.01 52
HİLAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%100.00|1.020
CEHVER BENEK 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARALAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.08 922
%52.07|1.042
HASAN TURGUT 		%1.30 26 %0 0 %0 0 %0 0 %0.55 11
KASRİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.35 558
%50.27|841
SADUN ŞANLI 		%0 0 %0 0 %7.11 119 %7.11 119 %2.15 36
KUMÇATI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.73|2.579
CEMİL DEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %35.84 1.689 %8.11 382 %1.32 62
ŞENOBA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.66 1.429 %0 0 %0 0 %0 0 %7.47 269 %0 0 %52.87 1.905
SIRTKÖY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.16 414 %0.65 7 %0 0 %0 0
%53.18|577
FAHRETTİN AKMAN 		%7.37 80 %0.65 7
UZUNGEÇİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%72.36|1.293
SADIK YILDIRIM 		%4.70 84 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %22.94 410
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEYTÜŞŞEBAP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.70|1.949
 %3.85 145 %0 0 %0 0 %34.83 1.313 %0 0 %9.63 363
CİZRE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.41 10.069 %2.13 1.234 %0 0 %0 0
%73.00|42.212
 %0 0 %7.45 4.307
GÜÇLÜKONAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.97|749
 %19.81 512 %0 0 %0 0 %16.52 427 %0 0 %34.70 897
İDİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.82 1.963 %2.37 261 %0 0 %0 0
%72.54|7.991
 %0 0 %7.27 801
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.36|16.447
 %0 0 %0 0 %0 0 %42.80 16.231 %0 0 %13.84 5.249
SİLOPİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.34 3.704 %2.95 1.311 %0 0 %0.46 203
%63.48|28.193
 %0 0 %24.77 10.998
ULUDERE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.11 2.602 %2.99 169 %0 0 %0 0
%46.54|2.626
 %0 0 %4.36 246
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BALVEREN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.11 900 %5.57 122 %0 0 %0 0
%52.22|1.143
 %0 0 %1.10 24
BAŞVERİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.43|1.241
 %31.44 1.071 %0 0 %0 0 %25.18 858 %0 0 %6.96 237
ÇALIŞKAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.45|1.450
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %42.55 1.074
FINDIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.30|536
 %5.54 67 %7.02 85 %0 0 %41.49 502 %0 0 %1.65 20
GÖRÜMLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.91
%27.11|665
 %18.51 454 %21.44 526 %25.19 618 %0 0 %0 0 %7.75 190
HİLAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%100.00|1.007
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARALAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.52 881
%52.65|1.042
 %2.83 56 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KASRİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.03 565
%49.54|799
 %0 0 %0 0 %10.29 166 %0 0 %5.15 83
KUMÇATI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.94|2.510
 %0 0 %0 0 %0 0 %41.05 1.842 %0 0 %3.01 135
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.83 1.179 %14.15 508 %0 0 %0 0 %15.32 550 %0 0 %37.71 1.354
SIRTKÖY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.02 412 %0 0 %0 0 %0 0
%59.00|623
 %0 0 %1.99 21
UZUNGEÇİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%68.55|1.214
 %7.23 128 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %24.22 429
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NADİR TOSUN 1.618 %78.20
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		MEHMET SELÇUK 418 %20.20
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET SADULLAH GÜVEN 33 %1.59
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NADİR TOSUN 1.166 %68.19
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		SEYFETTİN KAPLAN 524 %30.64
Saadet Partisi
SAADET 		ABDURRAHMAN KORKMAZ 10 %0.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SERDAR ÖKTEN 10 %0.58
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İSA YİĞİT 652 %50.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ŞEMDİN METE 622 %48.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MEHMET BEŞİR KARA 14 %1.08
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		RAŞİT UÇAR 6 %0.46
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.579 %77.71
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		420 %20.67
Saadet Partisi
SAADET 		33 %1.62
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.156 %67.52
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		535 %31.25
Saadet Partisi
SAADET 		21 %1.23
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		675 %52.49
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		611 %47.51
Kaynak: Anadolu Ajansı