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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ŞIRNAK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Şırnak Toplam Seçmen 49.934
  • Açılan Sandık 155
  • Kullanılan Oy 40.604
  • Geçerli Oy 37.900
  • Geçersiz Oy 2.704
  • Katılım Oranı %81.32
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET YARKA adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET
YARKA
%47.58 18.033 Oy
TURAN SALTAN halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
TURAN
SALTAN
%41.04 15.553 Oy
ÖZLEM BARAN cumhuriyet-halk-partisi
ÖZLEM
BARAN
%4.03 1.528 Oy
SABRİ TATAR yeniden-refah-partisi
SABRİ
TATAR
%3.32 1.257 Oy
MUSTAFA ÇİMEN hur-dava-partisi
MUSTAFA
ÇİMEN
%1.95 739 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.39 148 Oy
Saadet Partisi
%0.37 141 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.35 134 Oy
BAĞIMSIZ
%0.31 119 Oy
Türkiye Komünist Hareketi
%0.28 106 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 343.497
  • Kullanılan Oy 260.040
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%55.46 135.091 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%24.24 59.040 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%5.74 13.973 Oy
Gelecek Partisi
%3.93 9.561 Oy
Hür Dava Partisi
%3.53 8.590 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.90 4.631 Oy
Zafer Partisi
%1.84 4.483 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.93 2.260 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.53 1.296 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEYTÜŞŞEBAP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.35|2.169
KAMİL DÜRMÜŞ 		%2.96 112 %0 0 %0 0 %32.13 1.215 %0 0 %7.56 286
CİZRE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.10 11.135 %1.57 916 %0 0 %0.27 157
%72.88|42.480
GÜLER YERBASAN 		%0 0 %6.17 3.599
GÜÇLÜKONAK Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.69 750 %23.68 619 %0 0 %0 0 %11.09 290 %0 0 %36.53 955
İDİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.96 2.215 %1.96 218 %0 0 %0.94 104
%71.27|7.909
TÜRKAN KAYIR 		%0 0 %5.87 652
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.58|18.033
MEHMET YARKA 		%4.03 1.528 %0 0 %0 0 %41.04 15.553 %0.31 119 %7.04 2.667
SİLOPİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.48 3.349 %1.95 873 %0 0 %0.40 181
%62.91|28.164
JİYAN ORMANLI 		%1.18 530 %26.07 11.674
ULUDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.63|2.681
GÜRGİN ÜREK 		%2.52 142 %0 0 %0 0 %45.75 2.575 %0 0 %4.10 231
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BALVEREN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.39 974 %4.65 102 %0 0 %0 0
%49.86|1.094
FERİT ARTUÇ 		%0 0 %1.09 24
BAŞVERİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.24|1.276
MEDENİ TATAR 		%33.25 1.139 %0 0 %0 0 %24.08 825 %0 0 %5.43 186
ÇALIŞKAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.54|1.453
NADİR TOSUN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %42.46 1.072
FINDIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.90|575
ABDULSELAM İMRE 		%2.94 36 %5.79 71 %0 0 %42.90 526 %0 0 %1.47 18
GÖRÜMLÜ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %90.91
%25.88 668 %19.64 507 %23.63 610
%28.83|744
ŞÜKRÜ BAKIŞ 		%0 0 %0 0 %2.01 52
HİLAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%100.00|1.020
CEHVER BENEK 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARALAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.08 922
%52.07|1.042
HASAN TURGUT 		%1.30 26 %0 0 %0 0 %0 0 %0.55 11
KASRİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.35 558
%50.27|841
SADUN ŞANLI 		%0 0 %0 0 %7.11 119 %7.11 119 %2.15 36
KUMÇATI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.73|2.579
CEMİL DEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %35.84 1.689 %8.11 382 %1.32 62
ŞENOBA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.66 1.429 %0 0 %0 0 %0 0 %7.47 269 %0 0 %52.87 1.905
SIRTKÖY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.16 414 %0.65 7 %0 0 %0 0
%53.18|577
FAHRETTİN AKMAN 		%7.37 80 %0.65 7
UZUNGEÇİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%72.36|1.293
SADIK YILDIRIM 		%4.70 84 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %22.94 410
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEYTÜŞŞEBAP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.70|1.949
 %3.85 145 %0 0 %0 0 %34.83 1.313 %0 0 %9.63 363
CİZRE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.41 10.069 %2.13 1.234 %0 0 %0 0
%73.00|42.212
 %0 0 %7.45 4.307
GÜÇLÜKONAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.97|749
 %19.81 512 %0 0 %0 0 %16.52 427 %0 0 %34.70 897
İDİL Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.82 1.963 %2.37 261 %0 0 %0 0
%72.54|7.991
 %0 0 %7.27 801
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.36|16.447
 %0 0 %0 0 %0 0 %42.80 16.231 %0 0 %13.84 5.249
SİLOPİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.34 3.704 %2.95 1.311 %0 0 %0.46 203
%63.48|28.193
 %0 0 %24.77 10.998
ULUDERE Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.11 2.602 %2.99 169 %0 0 %0 0
%46.54|2.626
 %0 0 %4.36 246
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BALVEREN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.11 900 %5.57 122 %0 0 %0 0
%52.22|1.143
 %0 0 %1.10 24
BAŞVERİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.43|1.241
 %31.44 1.071 %0 0 %0 0 %25.18 858 %0 0 %6.96 237
ÇALIŞKAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.45|1.450
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %42.55 1.074
FINDIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.30|536
 %5.54 67 %7.02 85 %0 0 %41.49 502 %0 0 %1.65 20
GÖRÜMLÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %90.91
%27.11|665
 %18.51 454 %21.44 526 %25.19 618 %0 0 %0 0 %7.75 190
HİLAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%100.00|1.007
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARALAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.52 881
%52.65|1.042
 %2.83 56 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KASRİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.03 565
%49.54|799
 %0 0 %0 0 %10.29 166 %0 0 %5.15 83
KUMÇATI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.94|2.510
 %0 0 %0 0 %0 0 %41.05 1.842 %0 0 %3.01 135
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.83 1.179 %14.15 508 %0 0 %0 0 %15.32 550 %0 0 %37.71 1.354
SIRTKÖY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.02 412 %0 0 %0 0 %0 0
%59.00|623
 %0 0 %1.99 21
UZUNGEÇİT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%68.55|1.214
 %7.23 128 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %24.22 429
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET YARKA 19.718 %61.72
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		HİŞAR OSAL 11.194 %35.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		OSMAN CAN 599 %1.88
Saadet Partisi
SAADET 		ORHAN ÜRÜN 270 %0.85
Demokratik Sol Parti
DSP 		ALTAY KIRIMLI 67 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		SEHER DEMİROĞLU 54 %0.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		EMEL VURMAZ 44 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		RAMAZAN UYSAL 11.645 %53.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ADİL UÇAR 9.232 %42.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		NUSRET ÖZDEMİR 197 %0.91
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MAHMUT TURAN 174 %0.80
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSTAFA ÜSTEK 111 %0.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET BİLİR 110 %0.51
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ASKER TATAR 100 %0.46
Demokrat Parti
DP 		BÜLENT ŞEKİRDEN 61 %0.28
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		ERHAN AYAN 37 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.396 %58.36
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		11.785 %37.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		847 %2.69
Saadet Partisi
SAADET 		384 %1.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		112 %0.36
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		16.217 %60.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.202 %30.44
Saadet Partisi
SAADET 		834 %3.09
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		833 %3.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		804 %2.98
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		57 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		11.703 %54.69
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.869 %41.44
Demokratik Sol Parti
DSP 		314 %1.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		277 %1.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		179 %0.84
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		58 %0.27
Kaynak: Anadolu Ajansı