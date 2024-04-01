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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Sivas Toplam Seçmen 249.841
  • Açılan Sandık 751
  • Kullanılan Oy 188.504
  • Geçerli Oy 180.470
  • Geçersiz Oy 8.034
  • Katılım Oranı %75.45
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ADEM UZUN buyuk-birlik-partisi
ADEM
UZUN
%43.31 78.154 Oy
HİLMİ BİLGİN adalet-ve-kalkinma-partisi
HİLMİ
BİLGİN
%29.18 52.669 Oy
REHA KARS milliyetci-hareket-partisi
REHA
KARS
%11.21 20.235 Oy
TACETTİN KEPENEK cumhuriyet-halk-partisi
TACETTİN
KEPENEK
%8.54 15.415 Oy
FATİH KALKAN yeniden-refah-partisi
FATİH
KALKAN
%3.10 5.586 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%1.20 2.157 Oy
İyi Parti
%0.90 1.621 Oy
Saadet Partisi
%0.81 1.469 Oy
Milli Yol Partisi
%0.41 740 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.38 685 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 476.139
  • Kullanılan Oy 373.185
Adalet ve Kalkınma Partisi
%27.90 99.223 Oy
Büyük Birlik Partisi
%26.21 93.216 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%17.47 62.127 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%15.63 55.592 Oy
Yeniden Refah Partisi
%5.70 20.269 Oy
İyi Parti
%1.70 6.041 Oy
Zafer Partisi
%1.06 3.757 Oy
Saadet Partisi
%1.02 3.631 Oy
Milli Yol Partisi
%0.39 1.397 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKINCILAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.71 509 %7.06 121
%60.65|1.039
MURAT SEVİNÇ 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.57 44
ALTINYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.92 1.239 %1.85 50
%50.48|1.362
SEZAİ SUBAŞI 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.74 47
DİVRİĞİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.41 3.085
%52.15|3.543
CİHAN DENİZ AKBAŞ 		%0 0 %1.38 94 %0 0 %0 0 %0.56 38
DOĞANŞAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.57|502
HASAN HÜSEYİN KARATAŞ 		%0 0 %41.28 360 %0 0 %0 0 %0 0 %1.15 10
GEMEREK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.63 1.677 %2.20 144 %10.46 684 %0.69 45 %0 0 %0 0 %61.02 3.992
GÖLOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.93|350
TEVFİK AYAN 		%0 0 %44.22 287 %0 0 %0 0 %0 0 %1.85 12
GÜRÜN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.44 1.571 %30.53 1.885
%35.14|2.170
NAMİ ÇİFTÇİ 		%0.52 32 %0 0 %0.39 24 %7.98 493
HAFİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.03|819
HABİP GÖRLER 		%2.24 36 %41.99 674 %0 0 %0 0 %0 0 %4.74 76
İMRANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.34|1.002
ALİ ÜREK 		%24.24 447 %0 0 %0 0 %0 0 %17.08 315 %4.34 80
KANGAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.70|2.079
MEHMET ÖZTÜRK 		%3.82 200 %30.97 1.622 %0 0 %0.19 10 %0 0 %25.32 1.326
KOYULHİSAR İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.56 1.077 %0 0 %4.55 110
%47.79|1.155
BORA KARAKULLUKCU 		%0 0 %2.32 56 %0.79 19
MERKEZ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.18 52.669 %8.54 15.415 %11.21 20.235 %0.90 1.621 %0.12 210 %0 0 %50.05 90.320
ŞARKIŞLA Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %13.27 1.600 %26.51 3.196 %0.80 96 %0 0 %0 0 %59.42 7.163
SUŞEHRİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.93 2.553 %8.87 757
%34.22|2.919
AHMET AYHAN KAYAOĞLU 		%2.40 205 %0 0 %0 0 %24.57 2.096
ULAŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %22.03 475
%37.20|802
TURAN İLBEY 		%0 0 %0 0 %0 0 %40.77 879
YILDIZELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.02 1.530 %1.99 69
%49.86|1.733
YAŞAR GÖKTAŞ 		%0 0 %0.06 2 %0.12 4 %3.97 138
ZARA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.80 1.428 %29.84 1.869
%45.04|2.821
FATİH ÇELİK 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.32 145
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
CEMEL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%84.52|464
HAKVERDİ BULUT 		%0 0 %5.10 28 %0 0 %0 0 %0 0 %10.38 57
ÇEPNİ Demokratik Sol Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %5.55 49 %0.91 8 %0 0 %0 0 %28.09 248 %65.46 578
DELİİLYAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.58 790
%52.65|893
HAYATİ AKBULUT 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.77 13
GÜNEYKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.00
%23.03 149 %0 0
%51.47|333
HASAN ERÇOBAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %25.50 165
GÜRÇAYIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.66|703
TEMEL TOY 		%0 0 %37.25 488 %0 0 %0 0 %0 0 %9.08 119
SIZIR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %41.19 994
%58.06|1.401
ALİ TAMER 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.75 18
YILDIZ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.57 475 %0 0 %33.59 522 %0 0 %0 0 %0 0 %35.84 557
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKINCILAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.51 474 %8.82 152
%58.62|1.010
 %0 0 %0 0 %0 0 %5.05 87
ALTINYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23 1.079 %4.25 114
%48.36|1.297
 %0 0 %0 0 %0 0 %7.16 192
DİVRİĞİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.00 2.138
%44.27|2.958
 %0 0 %2.77 185 %0 0 %0 0 %20.97 1.401
DOĞANŞAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.29|462
 %0 0 %44.07 375 %0 0 %0 0 %0 0 %1.65 14
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.76 1.531 %6.41 413 %13.78 888 %0.78 50 %0 0 %0 0 %55.27 3.561
GÖLOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.84|317
 %0 0 %46.54 296 %0 0 %0 0 %0 0 %3.62 23
GÜRÜN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.93 1.710 %29.19 1.787
%32.37|1.982
 %0.90 55 %0 0 %0 0 %9.62 589
HAFİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.05|749
 %5.03 80 %40.01 637 %0 0 %0 0 %0 0 %7.91 126
İMRANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.17|1.028
 %29.59 532 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %13.24 238
KANGAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.37|1.525
 %7.61 395 %27.09 1.407 %4.89 254 %0 0 %10.82 562 %20.22 1.050
KOYULHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.28|980
 %0 0 %11.16 265 %38.75 920 %0 0 %0 0 %8.80 209
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.47 52.971 %10.21 18.355 %12.39 22.264 %1.18 2.122 %0.11 196 %0 0 %46.64 83.841
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %14.46 1.731 %26.28 3.146 %1.25 150 %0 0 %0 0 %58.01 6.946
SUŞEHRİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.55|2.586
 %8.22 696 %29.65 2.510 %3.31 280 %0 0 %0 0 %28.27 2.393
ULAŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %23.66 498
%35.58|749
 %0 0 %0 0 %0 0 %40.76 858
YILDIZELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.60 1.370 %3.70 128
%42.46|1.469
 %0 0 %0 0 %0 0 %14.25 493
ZARA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.16 1.502 %29.11 1.810
%43.14|2.682
 %0 0 %0 0 %0 0 %3.59 223
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
CEMEL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%90.49|476
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %9.51 50
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %18.90 161 %0 0 %18.90 161 %0 0 %0 0 %62.21 530
DELİİLYAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.20 792
%51.97|872
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.83 14
GÜNEYKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.00
%23.15 147 %0 0
%52.44|333
 %0 0 %0 0 %0 0 %24.41 155
GÜRÇAYIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.99|668
 %0 0 %43.97 576 %0 0 %0 0 %0 0 %5.04 66
SIZIR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %41.58 995
%58.42|1.398
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.35 452 %0 0 %32.79 505 %0 0 %0 0 %0 0 %37.86 583
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HİLMİ BİLGİN 93.284 %49.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		DOĞAN ÜRGÜP 68.900 %36.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ AKYILDIZ 14.528 %7.69
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEMET ER 8.913 %4.71
Saadet Partisi
SAADET 		MELİH SEÇİLMİŞ 2.806 %1.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YUNUS ÇINAR 285 %0.15
Vatan Partisi
VATAN 		CUMHUR AKBULUT 150 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		CEM TAYLAN ERDEN 117 %0.06
Demokratik Sol Parti
DSP 		RECEP BOZDAĞ 53 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		93.291 %49.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		57.831 %30.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		17.696 %9.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.792 %8.37
Saadet Partisi
SAADET 		3.830 %2.03
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		266 %0.14
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		104.482 %57.39
Büyük Birlik Partisi
BBP 		49.577 %27.23
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.762 %6.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.432 %6.28
Saadet Partisi
SAADET 		4.377 %2.40
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		272 %0.15
Demokratik Sol Parti
DSP 		150 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Büyük Birlik Partisi
BBP 		74.962 %48.96
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		50.371 %32.90
Saadet Partisi
SAADET 		10.786 %7.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.775 %6.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.973 %3.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		829 %0.54
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		575 %0.38
Demokrat Parti
DP 		408 %0.27
Emek Partisi
EMEP 		233 %0.15
Anavatan Partisi
ANAP 		200 %0.13
Kaynak: Anadolu Ajansı