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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ZARA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ZARA Toplam Seçmen 8.171
  • Açılan Sandık 27
  • Kullanılan Oy 6.507
  • Geçerli Oy 6.263
  • Geçersiz Oy 244
  • Katılım Oranı %79.64
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

FATİH ÇELİK milliyetci-hareket-partisi
FATİH
ÇELİK
%45.04 2.821 Oy
MEHMET ALİ ASLAN cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET ALİ
ASLAN
%29.84 1.869 Oy
KENAN OĞUZHAN adalet-ve-kalkinma-partisi
KENAN
OĞUZHAN
%22.80 1.428 Oy
SEZAİ SARIYILDIZ yeni-turkiye-partisi
SEZAİ
SARIYILDIZ
%1.09 68 Oy
YAHYA DOĞAN yeniden-refah-partisi
YAHYA
DOĞAN
%0.80 50 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.21 13 Oy
Hür Dava Partisi
%0.13 8 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.10 6 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 8.171
  • Kullanılan Oy 6.506
Milliyetçi Hareket Partisi
%43.14 2.682 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%29.11 1.810 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%24.16 1.502 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.61 100 Oy
Yeni Türkiye Partisi
%1.53 95 Oy
Saadet Partisi
%0.27 17 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.11 7 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.06 4 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKINCILAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.71 509 %7.06 121
%60.65|1.039
MURAT SEVİNÇ 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.57 44
ALTINYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.92 1.239 %1.85 50
%50.48|1.362
SEZAİ SUBAŞI 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.74 47
DİVRİĞİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.41 3.085
%52.15|3.543
CİHAN DENİZ AKBAŞ 		%0 0 %1.38 94 %0 0 %0 0 %0.56 38
DOĞANŞAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.57|502
HASAN HÜSEYİN KARATAŞ 		%0 0 %41.28 360 %0 0 %0 0 %0 0 %1.15 10
GEMEREK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.63 1.677 %2.20 144 %10.46 684 %0.69 45 %0 0 %0 0 %61.02 3.992
GÖLOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.93|350
TEVFİK AYAN 		%0 0 %44.22 287 %0 0 %0 0 %0 0 %1.85 12
GÜRÜN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.44 1.571 %30.53 1.885
%35.14|2.170
NAMİ ÇİFTÇİ 		%0.52 32 %0 0 %0.39 24 %7.98 493
HAFİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.03|819
HABİP GÖRLER 		%2.24 36 %41.99 674 %0 0 %0 0 %0 0 %4.74 76
İMRANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.34|1.002
ALİ ÜREK 		%24.24 447 %0 0 %0 0 %0 0 %17.08 315 %4.34 80
KANGAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.70|2.079
MEHMET ÖZTÜRK 		%3.82 200 %30.97 1.622 %0 0 %0.19 10 %0 0 %25.32 1.326
KOYULHİSAR İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.56 1.077 %0 0 %4.55 110
%47.79|1.155
BORA KARAKULLUKCU 		%0 0 %2.32 56 %0.79 19
MERKEZ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.18 52.669 %8.54 15.415 %11.21 20.235 %0.90 1.621 %0.12 210 %0 0 %50.05 90.320
ŞARKIŞLA Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %13.27 1.600 %26.51 3.196 %0.80 96 %0 0 %0 0 %59.42 7.163
SUŞEHRİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.93 2.553 %8.87 757
%34.22|2.919
AHMET AYHAN KAYAOĞLU 		%2.40 205 %0 0 %0 0 %24.57 2.096
ULAŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %22.03 475
%37.20|802
TURAN İLBEY 		%0 0 %0 0 %0 0 %40.77 879
YILDIZELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.02 1.530 %1.99 69
%49.86|1.733
YAŞAR GÖKTAŞ 		%0 0 %0.06 2 %0.12 4 %3.97 138
ZARA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.80 1.428 %29.84 1.869
%45.04|2.821
FATİH ÇELİK 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.32 145
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
CEMEL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%84.52|464
HAKVERDİ BULUT 		%0 0 %5.10 28 %0 0 %0 0 %0 0 %10.38 57
ÇEPNİ Demokratik Sol Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %5.55 49 %0.91 8 %0 0 %0 0 %28.09 248 %65.46 578
DELİİLYAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.58 790
%52.65|893
HAYATİ AKBULUT 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.77 13
GÜNEYKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.00
%23.03 149 %0 0
%51.47|333
HASAN ERÇOBAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %25.50 165
GÜRÇAYIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.66|703
TEMEL TOY 		%0 0 %37.25 488 %0 0 %0 0 %0 0 %9.08 119
SIZIR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %41.19 994
%58.06|1.401
ALİ TAMER 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.75 18
YILDIZ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.57 475 %0 0 %33.59 522 %0 0 %0 0 %0 0 %35.84 557
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKINCILAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.51 474 %8.82 152
%58.62|1.010
 %0 0 %0 0 %0 0 %5.05 87
ALTINYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23 1.079 %4.25 114
%48.36|1.297
 %0 0 %0 0 %0 0 %7.16 192
DİVRİĞİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.00 2.138
%44.27|2.958
 %0 0 %2.77 185 %0 0 %0 0 %20.97 1.401
DOĞANŞAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.29|462
 %0 0 %44.07 375 %0 0 %0 0 %0 0 %1.65 14
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.76 1.531 %6.41 413 %13.78 888 %0.78 50 %0 0 %0 0 %55.27 3.561
GÖLOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.84|317
 %0 0 %46.54 296 %0 0 %0 0 %0 0 %3.62 23
GÜRÜN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.93 1.710 %29.19 1.787
%32.37|1.982
 %0.90 55 %0 0 %0 0 %9.62 589
HAFİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.05|749
 %5.03 80 %40.01 637 %0 0 %0 0 %0 0 %7.91 126
İMRANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.17|1.028
 %29.59 532 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %13.24 238
KANGAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.37|1.525
 %7.61 395 %27.09 1.407 %4.89 254 %0 0 %10.82 562 %20.22 1.050
KOYULHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.28|980
 %0 0 %11.16 265 %38.75 920 %0 0 %0 0 %8.80 209
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.47 52.971 %10.21 18.355 %12.39 22.264 %1.18 2.122 %0.11 196 %0 0 %46.64 83.841
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %14.46 1.731 %26.28 3.146 %1.25 150 %0 0 %0 0 %58.01 6.946
SUŞEHRİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.55|2.586
 %8.22 696 %29.65 2.510 %3.31 280 %0 0 %0 0 %28.27 2.393
ULAŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %23.66 498
%35.58|749
 %0 0 %0 0 %0 0 %40.76 858
YILDIZELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.60 1.370 %3.70 128
%42.46|1.469
 %0 0 %0 0 %0 0 %14.25 493
ZARA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.16 1.502 %29.11 1.810
%43.14|2.682
 %0 0 %0 0 %0 0 %3.59 223
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
CEMEL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%90.49|476
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %9.51 50
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %18.90 161 %0 0 %18.90 161 %0 0 %0 0 %62.21 530
DELİİLYAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.20 792
%51.97|872
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0.83 14
GÜNEYKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.00
%23.15 147 %0 0
%52.44|333
 %0 0 %0 0 %0 0 %24.41 155
GÜRÇAYIR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.99|668
 %0 0 %43.97 576 %0 0 %0 0 %0 0 %5.04 66
SIZIR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %41.58 995
%58.42|1.398
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.35 452 %0 0 %32.79 505 %0 0 %0 0 %0 0 %37.86 583
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		FATİH ÇELİK 2.950 %44.17
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SAYIT AHMET PALA 2.423 %36.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KUDSİ CANTÜRK 1.285 %19.24
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA DOĞAN 16 %0.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HACI ADA 4 %0.06
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SAYIT AHMET PALA 2.909 %40.56
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUZAFFER KARADAĞ 2.101 %29.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HÜSAMETTİN GÜRSOY 2.071 %28.88
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET ATEŞ 40 %0.56
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 35 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ADİL GÖKSEL 16 %0.22
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.885 %43.38
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.332 %35.06
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.385 %20.82
Saadet Partisi
SAADET 		24 %0.36
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		19 %0.29
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		6 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.919 %40.83
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.104 %29.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.057 %28.77
Saadet Partisi
SAADET 		43 %0.60
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		26 %0.36
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.293 %35.09
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.024 %30.97
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.580 %24.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		466 %7.13
Saadet Partisi
SAADET 		119 %1.82
Demokratik Sol Parti
DSP 		53 %0.81
Kaynak: Anadolu Ajansı