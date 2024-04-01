|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED CEMİL BALTA
|21
|%0.03
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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