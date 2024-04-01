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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
TKH

  • KISALTMA

    TKH

  • GENEL BAŞKAN

    Aysel Tekerek

  • KURULUŞ TARİHİ

    21/08/2015
TKH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.04
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
0 %0 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı