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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.34
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YAVUZKAN 53 %0.50 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURÇAK CENGİZ 184 %0.11 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU 1044 %0.42 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURHAYAT KESER 553 %0.24 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM AYDIN 585 %0.15 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALE MİLDAN 400 %0.12 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM KILINÇ 377 %0.29 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURABİ KOÇ 227 %0.09 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM 186 %0.12 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET OKUROĞLU 307 %0.30 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN KUYUMCUOĞLU 162 %0.11 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALKAN GENÇ 386 %0.18 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TULUĞ ÜNLÜTÜRK 352 %0.29 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KILIÇ 280 %0.18 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KIRICI 48 %0.09 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUREVŞAN KIRÇİÇEK 208 %0.12 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
PINAR DİKMEN 362 %0.16 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
OSMAN SERKAN DÜZ 881 %0.19 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
DÜZGÜN MERTOĞLU 352 %0.15 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARAN NEVCANOĞLU 300 %0.16 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER EREN ÖZ 269 %0.10 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATAKAN BOYOĞLU 151 %0.10 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
FATİH MEHMET MAÇOĞLU 30786 %10.01 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
ALİ GEZER 431 %0.17 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKMEN DUMLU 1772 %0.61 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
GÖKHAN ERTEKİN 789 %0.18 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA ALTUN 538 %0.13 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA MERT DOĞAN 447 %0.17 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KUZULUGİL 255 %0.13 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EDANUR GÖKMENOĞLU 27 %0.09 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
GİZEM BATI AYAZ 601 %0.40 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİCLE TÜRK 185 %0.10 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞEGÜL KÖSE 411 %0.14 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİH CAN GÖKMENOĞLU 264 %0.16 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT KAYRAN 636 %0.15 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇİĞDEM ÖZMEN KIROĞLU 520 %0.16 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
DUYGU KARADENİZ 182 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı