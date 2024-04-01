|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YAVUZKAN
|53
|%0.50
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURÇAK CENGİZ
|184
|%0.11
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYZA ÇELİK DEMİRCİOĞLU
|1044
|%0.42
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURHAYAT KESER
|553
|%0.24
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM AYDIN
|585
|%0.15
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALE MİLDAN
|400
|%0.12
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM KILINÇ
|377
|%0.29
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURABİ KOÇ
|227
|%0.09
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BESTE KARAGÖZ AKYILDIRIM
|186
|%0.12
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET OKUROĞLU
|307
|%0.30
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN KUYUMCUOĞLU
|162
|%0.11
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALKAN GENÇ
|386
|%0.18
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TULUĞ ÜNLÜTÜRK
|352
|%0.29
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KILIÇ
|280
|%0.18
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KIRICI
|48
|%0.09
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NUREVŞAN KIRÇİÇEK
|208
|%0.12
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PINAR DİKMEN
|362
|%0.16
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|OSMAN SERKAN DÜZ
|881
|%0.19
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|DÜZGÜN MERTOĞLU
|352
|%0.15
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARAN NEVCANOĞLU
|300
|%0.16
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER EREN ÖZ
|269
|%0.10
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATAKAN BOYOĞLU
|151
|%0.10
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|FATİH MEHMET MAÇOĞLU
|30786
|%10.01
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|ALİ GEZER
|431
|%0.17
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKMEN DUMLU
|1772
|%0.61
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|GÖKHAN ERTEKİN
|789
|%0.18
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA ALTUN
|538
|%0.13
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA MERT DOĞAN
|447
|%0.17
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KUZULUGİL
|255
|%0.13
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EDANUR GÖKMENOĞLU
|27
|%0.09
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|GİZEM BATI AYAZ
|601
|%0.40
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİCLE TÜRK
|185
|%0.10
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞEGÜL KÖSE
|411
|%0.14
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİH CAN GÖKMENOĞLU
|264
|%0.16
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERHAT KAYRAN
|636
|%0.15
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇİĞDEM ÖZMEN KIROĞLU
|520
|%0.16
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DUYGU KARADENİZ
|182
|%0.13
|Detay