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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
Aksaray Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
0 %0 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı