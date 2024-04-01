|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP DEVECİ
|1
|%0.01
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURABİ AKYÜREK
|26
|%0.06
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EVREN KURTOĞLU
|202
|%0.12
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE DEMİR
|20
|%0.11
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR JALE YATBAZ
|31
|%0.07
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEVRİM AŞKIN KARASOY
|13
|%0.05
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ALPDÜNDAR
|26
|%0.08
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET ÇALIŞKAN
|87
|%0.25
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANZER ÖZDEMİR
|6
|%0.10
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HACER ÇUKUR
|2
|%0.07
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE ÇETİN
|27
|%0.07
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇOBAN
|18
|%0.07
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN BİLGİN
|212
|%0.07
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT MÜNİROĞLU
|107
|%0.12
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANİFE YALÇIN
|33
|%0.09
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULHALİK PAMİR UÇANER
|22
|%0.05
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ YÜKSER
|120
|%0.08
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖZBAY
|266
|%0.10
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM YİĞİT
|60
|%0.07
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