|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÇETİNTAŞ
|43
|%0.12
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SARAL
|3
|%0.07
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ÖNER
|1
|%0.03
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİS ÖZKAN
|18
|%0.39
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT YILAN
|8
|%0.17
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ATAR
|7
|%0.10
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMMÜ GÜLER ERBAŞ
|27
|%0.16
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSAMETTİN ÖZHAN
|7
|%0.05
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DÜNDAR TOSUN
|35
|%0.29
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HULUSİ ERBAŞ
|4
|%0.07
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL KARADENİZ
|97
|%0.26
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YALÇIN VARAL
|4
|%0.06
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET GÜNDÜZ
|36
|%0.19
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR HORZUM
|12
|%0.09
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİ KASAPOĞLU
|165
|%0.08
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜZEYYEN SUSAR
|233
|%0.12
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DİRENÇ
|19
|%0.09
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR KAYA
|7
|%0.07
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ PAYİR
|24
|%0.09
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