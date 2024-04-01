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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÇETİNTAŞ 43 %0.12 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SARAL 3 %0.07 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ÖNER 1 %0.03 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİS ÖZKAN 18 %0.39 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT YILAN 8 %0.17 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ATAR 7 %0.10 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMMÜ GÜLER ERBAŞ 27 %0.16 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSAMETTİN ÖZHAN 7 %0.05 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DÜNDAR TOSUN 35 %0.29 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HULUSİ ERBAŞ 4 %0.07 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL KARADENİZ 97 %0.26 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YALÇIN VARAL 4 %0.06 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET GÜNDÜZ 36 %0.19 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR HORZUM 12 %0.09 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİ KASAPOĞLU 165 %0.08 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜZEYYEN SUSAR 233 %0.12 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DİRENÇ 19 %0.09 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR KAYA 7 %0.07 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ PAYİR 24 %0.09 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı