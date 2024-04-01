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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.07
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN GÜRLEK 14 %0.04 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEBNEM DİLŞEN 15 %0.03 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT SOYER 24 %0.13 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AZAZİ 20 %0.03 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EDİP BİÇER 16 %0.05 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BEBEK 151 %0.13 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖNÜL GÖKKAN KURTUL 54 %0.10 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADIK KARAKAŞ 3 %0.04 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BEDİR 24 %0.10 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATİYE DÖNER 82 %0.13 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı