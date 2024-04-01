|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN GÜRLEK
|14
|%0.04
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEBNEM DİLŞEN
|15
|%0.03
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT SOYER
|24
|%0.13
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AZAZİ
|20
|%0.03
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EDİP BİÇER
|16
|%0.05
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BEBEK
|151
|%0.13
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖNÜL GÖKKAN KURTUL
|54
|%0.10
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADIK KARAKAŞ
|3
|%0.04
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM BEDİR
|24
|%0.10
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATİYE DÖNER
|82
|%0.13
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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