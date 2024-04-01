|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÇAL
|18
|%0.17
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA CECO
|86
|%0.05
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA REŞİT BAŞBAY
|209
|%0.08
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA ALTUN
|180
|%0.08
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE SAĞLAM AKFIRAT
|227
|%0.06
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ALPAYDİN
|192
|%0.06
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN DEVELİ
|130
|%0.10
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN URAL
|128
|%0.05
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ULUOCAK
|86
|%0.05
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN İLHAN
|128
|%0.12
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN EKİZ
|140
|%0.09
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU
|138
|%0.07
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YİĞİT YAZGILI
|109
|%0.09
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNEŞ BATUM
|106
|%0.07
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KURNAZ
|21
|%0.04
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONGÜL ÇAĞLAR
|135
|%0.08
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT YÜKSEL
|218
|%0.09
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|MEHMET KÜRŞAT BOZKURT
|424
|%0.09
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|SAİM MEHMET SUBAŞI
|173
|%0.07
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKAY ATİLLA BOSTAN
|158
|%0.08
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF FEYZİOĞLU
|225
|%0.08
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBRU GÜL MÜEZZİNOĞLU
|84
|%0.06
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|MEHMET ÇEVİK
|351
|%0.11
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|NEVZAT GÜRSOY
|153
|%0.06
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEFA TÜRKSEVER
|261
|%0.09
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|SERKAN ERGEN
|288
|%0.07
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK ÖZGEN
|295
|%0.10
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT USTA
|315
|%0.08
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMRA GÜMRÜKÇÜ
|131
|%0.05
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYSEL KORKMAZ
|144
|%0.07
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ÇETİNKAYA
|13
|%0.04
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|ZAFER ALPUĞAN
|104
|%0.09
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|CEMAL AKYILDIZ
|136
|%0.09
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM TOKGÖZ
|97
|%0.05
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR MAŞA
|190
|%0.07
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZERRİN ÖZTÜRK
|134
|%0.08
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS AKTÜRK
|368
|%0.09
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURAY KAYA SOLMAZ
|258
|%0.08
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKTAY EKMEN
|73
|%0.05
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