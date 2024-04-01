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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.06 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.09
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÇAL 18 %0.17 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA CECO 86 %0.05 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA REŞİT BAŞBAY 209 %0.08 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA ALTUN 180 %0.08 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE SAĞLAM AKFIRAT 227 %0.06 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ALPAYDİN 192 %0.06 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN DEVELİ 130 %0.10 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN URAL 128 %0.05 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ULUOCAK 86 %0.05 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN İLHAN 128 %0.12 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN EKİZ 140 %0.09 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU 138 %0.07 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YİĞİT YAZGILI 109 %0.09 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNEŞ BATUM 106 %0.07 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KURNAZ 21 %0.04 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONGÜL ÇAĞLAR 135 %0.08 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT YÜKSEL 218 %0.09 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
MEHMET KÜRŞAT BOZKURT 424 %0.09 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
SAİM MEHMET SUBAŞI 173 %0.07 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKAY ATİLLA BOSTAN 158 %0.08 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF FEYZİOĞLU 225 %0.08 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBRU GÜL MÜEZZİNOĞLU 84 %0.06 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
MEHMET ÇEVİK 351 %0.11 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
NEVZAT GÜRSOY 153 %0.06 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEFA TÜRKSEVER 261 %0.09 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
SERKAN ERGEN 288 %0.07 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK ÖZGEN 295 %0.10 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT USTA 315 %0.08 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMRA GÜMRÜKÇÜ 131 %0.05 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYSEL KORKMAZ 144 %0.07 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ÇETİNKAYA 13 %0.04 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
ZAFER ALPUĞAN 104 %0.09 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
CEMAL AKYILDIZ 136 %0.09 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TOKGÖZ 97 %0.05 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR MAŞA 190 %0.07 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZERRİN ÖZTÜRK 134 %0.08 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS AKTÜRK 368 %0.09 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURAY KAYA SOLMAZ 258 %0.08 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKTAY EKMEN 73 %0.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı