|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ŞAHİN
|38
|%0.06
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BETÜL KAYA
|41
|%0.09
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KERET
|15
|%0.06
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURTEN KURNAZ
|168
|%0.10
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
|31
|%0.05
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÇAKICI
|12
|%0.15
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZUHAL OF
|258
|%0.10
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|RAMAZAN ÇALIŞKAN
|269
|%0.10
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN EROL ASLANOĞLU
|20
|%0.07
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT ŞAHİN
|87
|%0.07
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAİTTİN ERBEY
|129
|%0.42
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT ÇALIŞKAN
|18
|%0.09
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DENİZMEN
|126
|%0.16
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN CENGİZ ERŞEN
|61
|%0.27
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KARŞILAYAN
|260
|%0.10
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN BULUNMAZ
|19
|%0.21
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|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|HÜSEYİN CEM ZEREN
|258
|%0.12
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN KAYGUSUZ
|53
|%0.07
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR İSMET DAL
|7
|%0.04
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF CERİT
|42
|%0.15
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|BÜLENT KARAGÖZ
|232
|%0.12
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARMAĞAN GÖRENEL
|44
|%0.07
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|RAMAZAN HAYRİ ARACI
|78
|%0.07
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GAZİ KENDİGELEN
|68
|%0.18
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|
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ATİLLA TÜRKÖZ
|52
|%0.06
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ÖZOĞLU
|69
|%0.19
|Detay
|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İNCİLAY ESEN
|75
|%0.31
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN CAN
|101
|%0.18
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN US
|88
|%0.07
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|
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE GÜL BATIGÜN
|71
|%0.16
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