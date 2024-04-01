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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ŞAHİN 38 %0.06 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BETÜL KAYA 41 %0.09 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KERET 15 %0.06 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURTEN KURNAZ 168 %0.10 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ 31 %0.05 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÇAKICI 12 %0.15 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZUHAL OF 258 %0.10 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
RAMAZAN ÇALIŞKAN 269 %0.10 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN EROL ASLANOĞLU 20 %0.07 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT ŞAHİN 87 %0.07 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAİTTİN ERBEY 129 %0.42 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT ÇALIŞKAN 18 %0.09 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DENİZMEN 126 %0.16 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN CENGİZ ERŞEN 61 %0.27 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH KARŞILAYAN 260 %0.10 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN BULUNMAZ 19 %0.21 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
HÜSEYİN CEM ZEREN 258 %0.12 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN KAYGUSUZ 53 %0.07 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR İSMET DAL 7 %0.04 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF CERİT 42 %0.15 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
BÜLENT KARAGÖZ 232 %0.12 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARMAĞAN GÖRENEL 44 %0.07 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
RAMAZAN HAYRİ ARACI 78 %0.07 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GAZİ KENDİGELEN 68 %0.18 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ATİLLA TÜRKÖZ 52 %0.06 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ÖZOĞLU 69 %0.19 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İNCİLAY ESEN 75 %0.31 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN CAN 101 %0.18 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN US 88 %0.07 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE GÜL BATIGÜN 71 %0.16 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı