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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.14 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.10
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
ŞEREF BOZKURT 64 %0.07 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EVRİM MURAT KARAGÖZ 39 %0.13 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLAN ATİLLA YORULMAZ 35 %0.22 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK SELVİ 104 %0.10 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM ÖZBEN 4 %0.05 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAĞIZ COŞKUN 30 %0.12 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS YILMAZ 30 %0.05 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜZİN BAŞ 64 %0.09 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAYA 131 %0.14 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN KOZAK 71 %0.21 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN CAN GİRGİN 44 %0.10 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
POLAT SOYTÜRK 11 %0.06 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
DOĞUKAN AKINCI 16 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı