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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.42 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.66
Aksaray Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR ÇEKİÇ 7 %0.38 Detay
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERAFETTİN MERAL 1039 %9.20 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN SIR 458 %17.72 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL KAYA 4 %0.24 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİM İÇLİ 2809 %2.42 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN ALBAYRAK 35 %0.31 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL GÜNDOĞAN 2 %0.10 Detay
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN HÖL 19 %0.27 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HURŞİT CEYLAN 3 %0.16 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
SONER KAYACI 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
NAİL KIZIL 25 %2.71 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
MUSTAFA ARKIN 179 %21.21 Detay
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
İBRAHİM SEVDİ 5 %0.46 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ENES KESER 10 %0.64 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
FEVZİ KAYACI 0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ BÜTEV 78 %6.54 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN MELENDİZLİ 0 %0 Detay
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN BÜDÜN 0 %0 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET GÜZEL 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KAYMAZ 0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER YERLİ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı