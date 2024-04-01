|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR ÇEKİÇ
|7
|%0.38
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ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERAFETTİN MERAL
|1039
|%9.20
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GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN SIR
|458
|%17.72
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GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL KAYA
|4
|%0.24
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİM İÇLİ
|2809
|%2.42
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN ALBAYRAK
|35
|%0.31
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SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL GÜNDOĞAN
|2
|%0.10
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SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN HÖL
|19
|%0.27
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HURŞİT CEYLAN
|3
|%0.16
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER KAYACI
|0
|%0
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EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|NAİL KIZIL
|25
|%2.71
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GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MUSTAFA ARKIN
|179
|%21.21
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HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %71.43
|İBRAHİM SEVDİ
|5
|%0.46
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IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ENES KESER
|10
|%0.64
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SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ KAYACI
|0
|%0
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SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ BÜTEV
|78
|%6.54
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TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN MELENDİZLİ
|0
|%0
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TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN BÜDÜN
|0
|%0
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET GÜZEL
|0
|%0
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YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KAYMAZ
|0
|%0
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YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER YERLİ
|0
|%0
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