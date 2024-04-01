|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUFAN MEYUK
|81
|%1.00
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL KAMAR
|579
|%1.29
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES NERGİZ
|1709
|%0.97
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN KARAHANLI
|78
|%0.42
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT HEKİMOĞLU
|996
|%2.12
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇOMAK
|216
|%0.80
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİFE ÇELİK
|131
|%0.43
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT İNANÇ
|233
|%0.66
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ RIZA KÖSE
|26
|%0.45
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ERKAN
|7
|%0.25
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET OTLU
|151
|%0.38
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AKGÜL
|65
|%0.25
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÖMER REYHAN
|6753
|%2.16
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL ALBAYRAK
|667
|%0.72
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI
|549
|%1.42
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUMİN BİRİNCİ
|155
|%0.33
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA SU
|1447
|%1.01
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM ARSLAN
|2738
|%1.02
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN ÇALIK
|2189
|%2.69
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