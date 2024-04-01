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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.66
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUFAN MEYUK 81 %1.00 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL KAMAR 579 %1.29 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES NERGİZ 1709 %0.97 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN KARAHANLI 78 %0.42 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT HEKİMOĞLU 996 %2.12 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇOMAK 216 %0.80 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİFE ÇELİK 131 %0.43 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT İNANÇ 233 %0.66 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ RIZA KÖSE 26 %0.45 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ERKAN 7 %0.25 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET OTLU 151 %0.38 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AKGÜL 65 %0.25 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÖMER REYHAN 6753 %2.16 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL ALBAYRAK 667 %0.72 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI 549 %1.42 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUMİN BİRİNCİ 155 %0.33 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA SU 1447 %1.01 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM ARSLAN 2738 %1.02 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ÇALIK 2189 %2.69 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı