60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.50 2
İL GENEL MECLİSİ
%3.96
Batman Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BEŞİRİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPASLAN KARABULUT 2822 %48.38 Detay
GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH YALÇIN 74 %1.95 Detay
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSİ ŞEBAY 34 %1.33 Detay
KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEHMUS ÇETİN 108 %0.80 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHİR ZAMAN 2843 %1.50 Detay
SASON
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT BAZ 1220 %17.20 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALPINAR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %46.15
İMADEDDİN EKMİŞ 470 %31.76 Detay
BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
İSMAİL EPYILDIZ 7 %0.82 Detay
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AMİNE ÖZEL 5 %0.25 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ZEYNİ ÖNEL 0 %0 Detay
YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
ABDULLAH TUNÇ 17 %2.83 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı