|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPASLAN KARABULUT
|2822
|%48.38
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GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH YALÇIN
|74
|%1.95
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HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSİ ŞEBAY
|34
|%1.33
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KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEHMUS ÇETİN
|108
|%0.80
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHİR ZAMAN
|2843
|%1.50
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SASON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT BAZ
|1220
|%17.20
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %46.15
|İMADEDDİN EKMİŞ
|470
|%31.76
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BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
|İSMAİL EPYILDIZ
|7
|%0.82
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İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AMİNE ÖZEL
|5
|%0.25
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ZEYNİ ÖNEL
|0
|%0
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YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
|ABDULLAH TUNÇ
|17
|%2.83
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