60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%7.67 2
İL GENEL MECLİSİ
%13.06
Bitlis Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TOLGA AKBAŞ 726 %9.98 Detay
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEHBİ ULUSOY 560 %4.10 Detay
GÜROYMAK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRULLAH YILDIRIM 4292 %32.47 Detay
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÖZDEMİR 539 %8.34 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELALETTİN MERMER 1786 %7.67 Detay
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET BİRLİK 482 %32.35 Detay
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLAN SÜPHANOĞLU 3265 %9.07 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINLAR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ERGÜN 778 %51.83 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN İLGÖRMÜŞ 1117 %45.08 Detay
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİKAİL ERDAYAMIŞ 950 %41.13 Detay
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞAH ÖZEN 360 %31.50 Detay
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT MERİÇ 771 %39.74 Detay
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT YAĞRİK 57 %4.30 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı