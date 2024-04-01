|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN YEŞİL
|40
|%0.63
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARADEMİR
|33
|%0.31
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CELALEDDİN SARIDAL
|451
|%1.23
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ÇEPELOĞLU
|3
|%0.13
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DÖNMEZ
|94
|%0.47
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OZAN BARLAK
|22
|%0.55
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH TEKİN
|18
|%0.18
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜLYA AYGÜN
|49
|%0.25
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADRİ YILDIZ
|126
|%3.06
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PELİNGÜL DİLSİZ
|29
|%0.29
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAHİT BOLELLİ
|283
|%0.36
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇETİN
|22
|%0.43
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM AKCAN
|4
|%0.14
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EREN BABADAĞLI
|3
|%0.22
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİGAR YILMAZ
|8
|%0.31
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|COŞKUN KILIÇ
|2
|%0.14
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %57.14
|0
|%0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELEHATTİN AKİL
|18
|%0.76
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OGÜN CAN SAYAN
|1
|%0.20
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %80.72
|İBRAHİM ÖZKAN
|100
|%0.60
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %60.00
|ÖMER KURU
|6
|%0.78
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT KÖLEGE
|4
|%0.24
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