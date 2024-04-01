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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%14.46 0
İL GENEL MECLİSİ
%9.05
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHTİ BOLAT 333 %3.15 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DUYMUŞ 481 %13.60 Detay
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN BOZOK 5 %0.32 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ŞAHİN 69 %3.85 Detay
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAT SULUTAŞ 380 %3.66 Detay
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM TÜRK 6 %0.17 Detay
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GALEDEPE 20 %1.92 Detay
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN AKSOY 11 %0.40 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR ANAÇ 19548 %14.46 Detay
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH DEMİRTEN 16 %0.76 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEMSETTİN KURT 5 %0.23 Detay
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELİL AKSOY 531 %3.00 Detay
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN VARGELOĞLU 267 %1.46 Detay
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT KARADUMAN 11 %0.35 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN DEMİR 0 %0 Detay
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
CEMAL BOYRAZ 46 %7.90 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı