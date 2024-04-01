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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.84 1
İL GENEL MECLİSİ
%3.68
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
İDRİS OKTAY 2414 %6.78 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM GENCER 27 %0.62 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR KARAKAYA 17 %0.44 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLYAS CİRİT 18 %0.39 Detay
BEYAĞAÇ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZAYİ PÜTÜN 2306 %49.95 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞENTÜRK 136 %1.88 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM IRAKIN 105 %0.61 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KAÇAR 71 %0.55 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
LÜTFİ AŞIK 517 %4.35 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN SARI 59 %1.02 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİYAZİ VURAL 7578 %20.61 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN SELEK 23 %0.33 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH ÖĞÜTCEN 175 %0.92 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TATARCIM 216 %1.66 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAMER İM 3301 %1.65 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN GÜNEŞ 5429 %2.85 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA GÜNEŞ 89 %0.43 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASIM GÜNAY 84 %0.86 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLMİ ORTATEPELİ 396 %1.45 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı