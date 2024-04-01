|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDRİS OKTAY
|2414
|%6.78
|Detay
|
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM GENCER
|27
|%0.62
|Detay
|
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR KARAKAYA
|17
|%0.44
|Detay
|
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS CİRİT
|18
|%0.39
|Detay
|
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZAYİ PÜTÜN
|2306
|%49.95
|Detay
|
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞENTÜRK
|136
|%1.88
|Detay
|
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM IRAKIN
|105
|%0.61
|Detay
|
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KAÇAR
|71
|%0.55
|Detay
|
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LÜTFİ AŞIK
|517
|%4.35
|Detay
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN SARI
|59
|%1.02
|Detay
|
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİYAZİ VURAL
|7578
|%20.61
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN SELEK
|23
|%0.33
|Detay
|
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH ÖĞÜTCEN
|175
|%0.92
|Detay
|
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TATARCIM
|216
|%1.66
|Detay
|
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAMER İM
|3301
|%1.65
|Detay
|
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN GÜNEŞ
|5429
|%2.85
|Detay
|
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA GÜNEŞ
|89
|%0.43
|Detay
|
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASIM GÜNAY
|84
|%0.86
|Detay
|
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLMİ ORTATEPELİ
|396
|%1.45
|Detay