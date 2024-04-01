|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF IŞIK
|349
|%2.13
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER SEYYAR
|204
|%4.05
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKİF KELEŞ
|895
|%13.60
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR AKBULUT
|2000
|%26.84
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇAVUŞ
|511
|%8.63
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİROL ŞAHİN
|1094
|%17.82
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT GÜLOĞLU
|30524
|%29.77
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER YİĞİT
|581
|%28.69
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
|HÜSEYİN ARSLAN
|51
|%1.68
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KÜTÜKOĞLU
|803
|%27.49
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