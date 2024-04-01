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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 13:54
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%29.77 0
İL GENEL MECLİSİ
%20.41
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF IŞIK 349 %2.13 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER SEYYAR 204 %4.05 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKİF KELEŞ 895 %13.60 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR AKBULUT 2000 %26.84 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇAVUŞ 511 %8.63 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİROL ŞAHİN 1094 %17.82 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT GÜLOĞLU 30524 %29.77 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER YİĞİT 581 %28.69 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
HÜSEYİN ARSLAN 51 %1.68 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KÜTÜKOĞLU 803 %27.49 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı