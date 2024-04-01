|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEBAHATTİN MAVİGÖZ
|122
|%2.55
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DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN DİNÇ
|3656
|%54.35
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN AZİZOĞLU
|222
|%0.75
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ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EZVER SEVERCAN
|267
|%3.17
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YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN KAPLAN
|1122
|%3.12
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|İSMAİL RÜŞTÜ ZEYDAN
|137
|%14.27
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DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
|KEMAL KAYA
|547
|%29.55
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ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %72.73
|AYDIN TAŞ
|38
|%1.99
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