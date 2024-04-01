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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.75 1
İL GENEL MECLİSİ
%8.09
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEBAHATTİN MAVİGÖZ 122 %2.55 Detay
DERECİK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN DİNÇ 3656 %54.35 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN AZİZOĞLU 222 %0.75 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EZVER SEVERCAN 267 %3.17 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN KAPLAN 1122 %3.12 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
İSMAİL RÜŞTÜ ZEYDAN 137 %14.27 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
KEMAL KAYA 547 %29.55 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %72.73
AYDIN TAŞ 38 %1.99 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı