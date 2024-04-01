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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.62 0
İL GENEL MECLİSİ
%5.38
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RASİM ÖZTÜRK 1909 %6.05 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN DOĞRU 3496 %2.62 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN KAYA 723 %1.22 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET EŞKİL 780 %4.14 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL ATEŞ 176 %0.25 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILDIRAY YILDIZ 935 %1.35 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİTHAT BOZDAĞ 1434 %5.93 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KARAKAYA 815 %2.66 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN KAYA 2449 %2.07 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEREF VARDİ 16529 %31.39 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ KURMUŞ 230 %2.89 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN KILIÇ 500 %2.08 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILDIZ 5931 %12.42 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN ŞİRİN 224 %0.35 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SAĞLAM 8343 %36.23 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı