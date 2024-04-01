|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RASİM ÖZTÜRK
|1909
|%6.05
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞABAN DOĞRU
|3496
|%2.62
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN KAYA
|723
|%1.22
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET EŞKİL
|780
|%4.14
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL ATEŞ
|176
|%0.25
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILDIRAY YILDIZ
|935
|%1.35
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİTHAT BOZDAĞ
|1434
|%5.93
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KARAKAYA
|815
|%2.66
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN KAYA
|2449
|%2.07
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEREF VARDİ
|16529
|%31.39
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ KURMUŞ
|230
|%2.89
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN KILIÇ
|500
|%2.08
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILDIZ
|5931
|%12.42
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN ŞİRİN
|224
|%0.35
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SAĞLAM
|8343
|%36.23
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