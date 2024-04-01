|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK İLERİSOY
|37
|%0.35
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURREZZAK İLBEYİ
|9705
|%5.64
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT TÜYLÜ
|3916
|%1.59
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DEMİRCİ
|4467
|%1.97
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK BAĞCI
|14943
|%3.88
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN TÜRK
|7756
|%2.41
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH DOĞAN
|1176
|%0.90
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.68
|KADİR KARACA
|10595
|%4.30
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ARABACI
|6728
|%4.25
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN TOPAK
|803
|%0.78
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KAZIM ALPAY
|4177
|%2.80
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEHBİ ORAKÇI
|12457
|%5.87
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEL ÖZMEN
|3132
|%2.55
|Detay
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL SUNDUR
|2537
|%1.63
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AÇIKGÖZ
|601
|%1.14
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL EVSEN
|7959
|%4.72
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT OKUDAN
|14352
|%6.16
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|AHMET FATİH HATUNOĞLU
|14369
|%3.10
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|LOKMAN ÇELİK
|6932
|%2.87
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU
|5168
|%2.67
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YILMAZ
|17814
|%6.70
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA ÇETİN
|4040
|%2.76
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %98.15
|LEVENT METİN
|1669
|%0.55
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.58
|BURHAN ASAF ŞAFAK
|8678
|%3.49
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVZAT ŞAVLUK
|5636
|%1.95
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.46
|MEHMET YAVAN
|10333
|%2.38
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU
|4697
|%1.52
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRETTİN KARAKURT
|16745
|%3.99
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL CEBİR
|8036
|%3.01
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET TEMEL
|2448
|%1.21
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMETTİN DENİZ
|435
|%1.38
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.38
|ÖMER HAKVERDİ
|1631
|%1.39
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|GÜLŞEN KILINÇER
|1706
|%1.14
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER URGUN
|7399
|%4.02
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %99.82
|YASİN KUL
|19501
|%6.83
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM GÖKAY
|5740
|%3.48
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORÇUN ŞEKERCİOĞLU
|31878
|%7.76
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %99.58
|TURGUT SADIKOĞLU
|6525
|%2.08
|Detay
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN KASAP
|5876
|%4.20
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