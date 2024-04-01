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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:20
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.18
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.70
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.59 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.72
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK İLERİSOY 37 %0.35 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURREZZAK İLBEYİ 9705 %5.64 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT TÜYLÜ 3916 %1.59 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DEMİRCİ 4467 %1.97 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK BAĞCI 14943 %3.88 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN TÜRK 7756 %2.41 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH DOĞAN 1176 %0.90 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %99.68
KADİR KARACA 10595 %4.30 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ARABACI 6728 %4.25 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN TOPAK 803 %0.78 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KAZIM ALPAY 4177 %2.80 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEHBİ ORAKÇI 12457 %5.87 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEL ÖZMEN 3132 %2.55 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL SUNDUR 2537 %1.63 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AÇIKGÖZ 601 %1.14 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL EVSEN 7959 %4.72 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT OKUDAN 14352 %6.16 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
AHMET FATİH HATUNOĞLU 14369 %3.10 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
LOKMAN ÇELİK 6932 %2.87 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT ÖZKARATAŞLIOĞLU 5168 %2.67 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YILMAZ 17814 %6.70 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA ÇETİN 4040 %2.76 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %98.15
LEVENT METİN 1669 %0.55 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.58
BURHAN ASAF ŞAFAK 8678 %3.49 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT ŞAVLUK 5636 %1.95 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.46
MEHMET YAVAN 10333 %2.38 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÜÇÜKAĞA HACIEFENDİOĞLU 4697 %1.52 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRETTİN KARAKURT 16745 %3.99 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL CEBİR 8036 %3.01 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET TEMEL 2448 %1.21 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN DENİZ 435 %1.38 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.38
ÖMER HAKVERDİ 1631 %1.39 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
GÜLŞEN KILINÇER 1706 %1.14 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER URGUN 7399 %4.02 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %99.82
YASİN KUL 19501 %6.83 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM GÖKAY 5740 %3.48 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORÇUN ŞEKERCİOĞLU 31878 %7.76 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %99.58
TURGUT SADIKOĞLU 6525 %2.08 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN KASAP 5876 %4.20 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı