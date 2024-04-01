|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN OKÇU
|11
|%0.95
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM BOZKURT
|243
|%17.70
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCER BAYKİZ
|217
|%16.21
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN DEMİR
|115
|%1.13
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ŞEN
|1617
|%3.57
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REŞİT YILMAZ
|143
|%1.94
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AKBABA
|47
|%1.52
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZ İŞÇAN
|3
|%0.24
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