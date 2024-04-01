|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDEM ÖZMEN
|3
|%0.13
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERAY SEZER
|6
|%0.34
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ MADEN
|76
|%2.02
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKKI ERASLAN
|8
|%0.41
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖNEY
|9
|%0.26
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EFE BARAN YÜKSEK
|4
|%0.22
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE AKBIYIK
|31
|%0.45
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN DEMİR
|9
|%0.52
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT AÇAR
|110
|%3.31
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYAZIT SARUL
|151
|%20.41
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ÇOBAN
|436
|%30.73
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EVREN ÜLKER
|15
|%0.82
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHAN KARAMADEN
|19
|%0.32
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇAĞIR
|110
|%7.05
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN TOPALOĞLU
|1991
|%3.08
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DÖNMEZ
|3
|%0.20
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ SARUL
|10
|%0.86
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN DEMİR
|8
|%0.37
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ TOPCU
|173
|%1.79
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM DEMİR
|2168
|%12.06
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