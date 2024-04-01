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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%5.54
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDEM ÖZMEN 3 %0.13 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERAY SEZER 6 %0.34 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZ MADEN 76 %2.02 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKKI ERASLAN 8 %0.41 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖNEY 9 %0.26 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EFE BARAN YÜKSEK 4 %0.22 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE AKBIYIK 31 %0.45 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN DEMİR 9 %0.52 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT AÇAR 110 %3.31 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYAZIT SARUL 151 %20.41 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÇOBAN 436 %30.73 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EVREN ÜLKER 15 %0.82 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN KARAMADEN 19 %0.32 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇAĞIR 110 %7.05 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN TOPALOĞLU 1991 %3.08 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DÖNMEZ 3 %0.20 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ SARUL 10 %0.86 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN DEMİR 8 %0.37 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ TOPCU 173 %1.79 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM DEMİR 2168 %12.06 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı