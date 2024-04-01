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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.52 1
İL GENEL MECLİSİ
%4.63
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YALÇIN ÇAPANİK 117 %1.01 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN UÇAR 1186 %1.80 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN TEMEL 5870 %24.43 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN TÜRE 2776 %15.08 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KARA 377 %1.59 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL AKSOY 142 %1.61 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
CELAL GURUR 221 %0.82 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN DALKIRAN 1552 %1.50 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIDVAN KOCATÜRK 333 %1.36 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ARI 920 %2.49 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN AKAR 2525 %2.62 Detay
SELENDİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT DABAN 5729 %42.37 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİYE ÖZER 2091 %3.07 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SERHAT ORHAN 19007 %18.59 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı