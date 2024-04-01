|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YALÇIN ÇAPANİK
|117
|%1.01
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
|0
|%0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN UÇAR
|1186
|%1.80
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN TEMEL
|5870
|%24.43
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN TÜRE
|2776
|%15.08
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KARA
|377
|%1.59
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL AKSOY
|142
|%1.61
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KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
|CELAL GURUR
|221
|%0.82
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN DALKIRAN
|1552
|%1.50
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIDVAN KOCATÜRK
|333
|%1.36
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ARI
|920
|%2.49
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN AKAR
|2525
|%2.62
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT DABAN
|5729
|%42.37
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİYE ÖZER
|2091
|%3.07
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA SERHAT ORHAN
|19007
|%18.59
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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