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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.13 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.04
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
MUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR 264 %0.28 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİLİZ KUBİLAY 515 %1.76 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU 36 %0.22 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN DAĞ 714 %0.71 Detay
KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR OĞUZ ÇELİKEL 57 %0.76 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK ÖĞE 222 %0.85 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SÜMENOĞLU 172 %0.32 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN SU 660 %0.93 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİN TOPTAŞ 782 %0.85 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH YAMAÇ 249 %0.72 Detay
SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
RABİA TİLKİCİ 681 %1.62 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURSUN ÇELEBİ 155 %0.84 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
İSMAİL DURMUŞ 229 %1.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı