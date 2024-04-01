|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
|MUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR
|264
|%0.28
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİLİZ KUBİLAY
|515
|%1.76
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU
|36
|%0.22
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN DAĞ
|714
|%0.71
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR OĞUZ ÇELİKEL
|57
|%0.76
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK ÖĞE
|222
|%0.85
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SÜMENOĞLU
|172
|%0.32
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN SU
|660
|%0.93
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSİN TOPTAŞ
|782
|%0.85
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH YAMAÇ
|249
|%0.72
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RABİA TİLKİCİ
|681
|%1.62
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURSUN ÇELEBİ
|155
|%0.84
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
|İSMAİL DURMUŞ
|229
|%1.14
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